Отказ Украины от нейтрального статуса может привести к тому, что она перестанет существовать. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

"Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. Как только мы начнём отказываться всерьёз от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования", — сказала Бондаренко в эфире телеканала "Наш".

По её мнению, Киев сейчас занимается не чем иным, как серьёзными попытками уйти от внеблокового статуса. Страна активно старается добиться вступления в НАТО. Бондаренко уверена, что, если это случится, государство "порвут по тем швам, по которым сшивали".