"Порвут по швам": Украинский политик предположила, что приведёт к развалу страны
Судя по новой риторике Киева, он начинает предпринимать серьёзные попытки отказаться от нейтрального статуса республики.
Фото © Facebook / Елена Бондаренко
Отказ Украины от нейтрального статуса может привести к тому, что она перестанет существовать. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.
"Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. Как только мы начнём отказываться всерьёз от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования", — сказала Бондаренко в эфире телеканала "Наш".
По её мнению, Киев сейчас занимается не чем иным, как серьёзными попытками уйти от внеблокового статуса. Страна активно старается добиться вступления в НАТО. Бондаренко уверена, что, если это случится, государство "порвут по тем швам, по которым сшивали".
Ранее в Институте Катона назвали Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Там раскритиковали ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Незалежной и предупредили, что из-за Киева Вашингтон может быть втянут в ненужную войну.
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