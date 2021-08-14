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"Порвут по швам": Украинский политик предположила, что приведёт к развалу страны

Судя по новой риторике Киева, он начинает предпринимать серьёзные попытки отказаться от нейтрального статуса республики.

14 августа, 04:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/E.A.Bondarenko?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Елена Бондаренко</a></p>

Фото © Facebook / Елена Бондаренко

Отказ Украины от нейтрального статуса может привести к тому, что она перестанет существовать. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

"Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. Как только мы начнём отказываться всерьёз от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования", — сказала Бондаренко в эфире телеканала "Наш".

По её мнению, Киев сейчас занимается не чем иным, как серьёзными попытками уйти от внеблокового статуса. Страна активно старается добиться вступления в НАТО. Бондаренко уверена, что, если это случится, государство "порвут по тем швам, по которым сшивали".

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Ранее в Институте Катона назвали Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Там раскритиковали ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Незалежной и предупредили, что из-за Киева Вашингтон может быть втянут в ненужную войну.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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