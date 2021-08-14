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Пристегнула к коляске и ушла: В Самаре мать довела восьмимесячного сына до голодной смерти

Женщина оставила двоих детей без присмотра взрослых на четыре дня. Вернувшись, она обнаружила, что младший сын мёртв.

14 августа, 05:22

Фото © Pixabay

Трагедия произошла в микрорайоне Крутые Ключи. По данным kp.ru, 26-летняя местная жительница бросила в квартире на четыре дня двух маленьких детей — трёхлетнего сына и его брата, которому не исполнилось ещё и года. Младенца горе-мать предварительно пристегнула к коляске — чтобы не выпал.

Где пропадала женщина эти четыре дня, пока не известно. По возвращении она обнаружила, что её младший сын мёртв. По предварительным данным, ребёнок скончался от голода и обезвоживания.

В отношении мамаши возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", ход расследования взяла на контроль прокуратура.

"Сейчас мы проводим проверку, в том числе в отношении органов профилактики, чтобы понять, почему женщина не состояла на учётах. Также выясняем, слышали ли соседи крики детей, звонили ли в полицию, почему не были приняты меры", — комментирует и.о. прокурора Красноглинского района Андрей Тукмаков.

В Подмосковье двухлетнюю девочку с вещами бросили на улице

В Подмосковье двухлетнюю девочку с вещами бросили на улице

Ранее в Москве горе-мать оставила новорождённого сына на лавочке в чужом дворе на Ярославском шоссе. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего два-три дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет свёрток с младенцем на лавочке и уходит прочь. Вскоре её задержали.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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