Трагедия произошла в микрорайоне Крутые Ключи. По данным kp.ru, 26-летняя местная жительница бросила в квартире на четыре дня двух маленьких детей — трёхлетнего сына и его брата, которому не исполнилось ещё и года. Младенца горе-мать предварительно пристегнула к коляске — чтобы не выпал.

Где пропадала женщина эти четыре дня, пока не известно. По возвращении она обнаружила, что её младший сын мёртв. По предварительным данным, ребёнок скончался от голода и обезвоживания.

В отношении мамаши возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", ход расследования взяла на контроль прокуратура.

"Сейчас мы проводим проверку, в том числе в отношении органов профилактики, чтобы понять, почему женщина не состояла на учётах. Также выясняем, слышали ли соседи крики детей, звонили ли в полицию, почему не были приняты меры", — комментирует и.о. прокурора Красноглинского района Андрей Тукмаков.