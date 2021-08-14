Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предложил западным странам сотрудничать с ассоциацией "Друзья Крыма" вместо участия в организованном Киевом саммите "Крымская платформа". Своей точкой зрения он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма", а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией "Друзья Крыма", которая стала влиятельной и, по сути, миротворческой организацией", — отметил Мурадов.

Ассоциация, о которой идёт речь, ведёт в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе референдума 2014 года.

"Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве: крымчане уже переселились к себе, в Россию, причём, как положено, вместе со своей исторической землёй", — заключил зампред крымского правительства.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.