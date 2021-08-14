Вместо "антироссийского шабаша": Участникам "Крымской платформы" предложили стать "друзьями Крыма"
Ассоциация, о которой идёт речь, ведёт в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе референдума 2014 года.
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Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предложил западным странам сотрудничать с ассоциацией "Друзья Крыма" вместо участия в организованном Киевом саммите "Крымская платформа". Своей точкой зрения он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма", а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией "Друзья Крыма", которая стала влиятельной и, по сути, миротворческой организацией", — отметил Мурадов.
Ассоциация, о которой идёт речь, ведёт в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе референдума 2014 года.
"Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве: крымчане уже переселились к себе, в Россию, причём, как положено, вместе со своей исторической землёй", — заключил зампред крымского правительства.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Незалежной будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Владимир Зеленский анонсировал, что на саммите будет представлено около 30 стран мира: Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза. Однако американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис уже отказались от личного участия.
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