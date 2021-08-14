Режим ЧС введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды
Более полутора тысяч домовладений оказались подтоплены, а 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах остаются без электроснабжения.
Режим ЧС ввели в 14 населённых пунктах Краснодарского края из-за непогоды, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ в субботу.
"В 14 муниципальных образованиях введён режим ЧС. Для усиления группировок в Анапу, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.
По последним данным, количество домовладений, подтопленных из-за сильных дождей, увеличилось до 1,3 тысячи, а придомовых территорий — до 1,6 тысячи. Кроме того, подтоплен участок краевой автомобильной дороги, а порядка 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах остаются без электроснабжения. В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о круглосуточном функционировании оперативного штаба. Отмечается, что ситуация находится на особом контроле.
Ранее Лайф писал о том, что в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков. При этом отмечается, что обстановка в городе контролируемая. Уже удалось откачать воду с 37 дворовых территорий и из двух детсадов.
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