Режим ЧС введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды

Режим ЧС ввели в 14 населённых пунктах Краснодарского края из-за непогоды, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ в субботу.

"В 14 муниципальных образованиях введён режим ЧС. Для усиления группировок в Анапу, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

По последним данным, количество домовладений, подтопленных из-за сильных дождей, увеличилось до 1,3 тысячи, а придомовых территорий — до 1,6 тысячи. Кроме того, подтоплен участок краевой автомобильной дороги, а порядка 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах остаются без электроснабжения. В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о круглосуточном функционировании оперативного штаба. Отмечается, что ситуация находится на особом контроле.