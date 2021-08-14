В Москве мужчина задушил девушку на берегу реки и уплыл с места преступления
Убийцу спугнули охранники парка Свиблово, которые прибежали на крики жертвы. Злодея ищут, а девушку спасти не удалось.
Территория парка Свиблово. Фото © moskvapark.naidich.ru
Инцидент произошёл на территории столичного парка Свиблово в Лазоревом проезде. По данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Убийцу спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы. Преступника ищут, а потерпевшая 1988 года рождения погибла. Она оказалась гражданкой Белоруссии.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве бывший ученик вломился в дом к учительнице по скрипке и сжёг её заживо. Пострадал также брат убитой. Злоумышленник и его соучастник избили пенсионера, связали и подожгли вместе с сестрой. Каким-то чудом мужчине удалось выжить.
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