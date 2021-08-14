В Москве мужчина задушил девушку на берегу реки и уплыл с места преступления

Инцидент произошёл на территории столичного парка Свиблово в Лазоревом проезде. По данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Убийцу спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы. Преступника ищут, а потерпевшая 1988 года рождения погибла. Она оказалась гражданкой Белоруссии.