Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже выросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм — канале.

"Вчера ещё двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", — уточнил он.

Ранее Лайф публиковал интервью с жителем Воронежа Игорем Пахачевым, который помогал спасать пассажиров автобуса после взрыва. Он рассказал, что попал на место происшествия случайно — вместе с женой и двумя детьми они поехали в магазин, а на обратном пути решили зайти за кофе.