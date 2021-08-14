Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 22 человек
Ещё двое местных жителей обратились за медицинской помощью. Один из них находится в состоянии средней тяжести.
Фото © Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже выросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм — канале.
"Вчера ещё двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", — уточнил он.
Ранее Лайф публиковал интервью с жителем Воронежа Игорем Пахачевым, который помогал спасать пассажиров автобуса после взрыва. Он рассказал, что попал на место происшествия случайно — вместе с женой и двумя детьми они поехали в магазин, а на обратном пути решили зайти за кофе.
Напомним, минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.
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