Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

Первый полностью новый город в Сибири из тех, о создании которых ранее говорил министр обороны Сергей Шойгу, с большой долей вероятности построят на границе Хакасии и Красноярского края, а именно в Минусинской котловине. Отмечается, что проект, который прорабатывался два года и стартует в 2022-м, возродит "царскую и сталинскую стратегию развития России". Об этом сообщает издание Ura.ru.

"Проектом два года занимались в Правительстве РФ и в регионах. Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил Правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины", — рассказал высокопоставленный источник агентства.

Российский лидер также отмечал, что регион планируется сделать "связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — Прим. Лайфа), Европы, включая Восточную Европу".

Минусинская долина входит в так называемый Ангаро-Енисейский макрорегион, объединяющий Хакасию, Туву, Красноярский край и Иркутскую область. По словам профессора кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктора Самарухова, власти планируют развитие трёх горных кластеров — это города Братск, Усть-Илимск и Ангарск. Кроме того, могут вырасти города Усть-Кут и Саянск. Эксперт считает, что в этих районах уже достаточно созданной инфраструктуры для увеличения численности населения минимум до 200 тысяч.

Также, по словам директора Школы публичной дипломатии Красноярска Василия Никуленкова, в районе этих территорий планируется реализация крупных инвестиционных проектов в следующем году.

"Скорее всего, решения по освоению региона будут озвучиваться на известных экономических площадках России и Юго-Восточной Азии", — отметил Никуленков.

Проект развития этой территории разрабатывают Российское географическое общество и Сибирское отделение Российской академии наук (РАН). Данный план подразумевает собой создание корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона. Отмечается, что вице-премьер Виктория Абрамченко возглавит его наблюдательный совет.

Кроме того, проект разработан на основе замыслов ещё царских и советских времён. По словам Никуленкова, в 20-е годы прошлого столетия ангаро-енисейская проблема "была возведена в ранг крупной общегосударственной задачи, а в 1932-м даже было создано спецбюро". Отмечается, что в те годы Сибирское отделение Академии наук СССР управляло программой "Сибирь".

"Теоретические заделы — и царские, и советские — огромны. Учёные РАН и представители РГО возобновили и завершают эту серьёзную концептуальную работу", — сообщил Никуленков.

По словам руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, план Шойгу по строительству новых городов в Сибири был задуман ещё бывшим главой СССР Иосифом Сталиным.