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Опубликовано видео поисков Ми-8 на дне Курильского озера с помощью дронов

В данный момент операцию ведут сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Минобороны и МЧС.

14 августа, 08:51

Поиски Ми-8 на дне Курильского озера с помощью дронов. Видео © VK / Кроноцкий государственный заповедник

Появилось видео поисковой операции вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро. Ролик опубликовала пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"С помощью глубоководных дронов ведётся обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолёта, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолёт со дна озера", — сообщил директор заповедника Пётр Шпиленок.

Со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8

Со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8

На опубликованных кадрах видны обломки летательного аппарата, которые лежат на дне озера. В данный момент поисковую операцию ведут сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Минобороны и МЧС.

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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