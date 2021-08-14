Опубликовано видео поисков Ми-8 на дне Курильского озера с помощью дронов

"С помощью глубоководных дронов ведётся обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолёта, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолёт со дна озера", — сообщил директор заповедника Пётр Шпиленок.