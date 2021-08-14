Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, отметив, что они играют важную роль в создании качественной спортивной инфраструктуры.

"Для того чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта, важно уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры... И здесь огромная роль принадлежит тренерам, наставникам, инструкторам, преподавателям — всем, кто трудится в сфере спорта, кто досконально знает и искренне любит своё дело", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.