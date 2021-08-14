Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником
Российский лидер отметил, что в РФ всё больше людей самых разных возрастов, профессий и интересов выбирают активный образ жизни.
Фото © ТАСС / Ильин Сергей
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, отметив, что они играют важную роль в создании качественной спортивной инфраструктуры.
"Для того чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта, важно уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры... И здесь огромная роль принадлежит тренерам, наставникам, инструкторам, преподавателям — всем, кто трудится в сфере спорта, кто досконально знает и искренне любит своё дело", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Также Путин добавил, что в России всё больше людей самых разных возрастов, профессий и интересов выбирают активный образ жизни. По мнению президента, спорт укрепляет здоровье, закаляет характер, приносит радость побед и дружеского общения.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин наградил орденами и медалями российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Домой спортсмены вернулись 8 августа, их встретили торжественным концертом на Красной площади. Кроме того, президент Владимир Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами.
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