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В России за сутки выявлено 22 144 новых случая ковида

Также сообщается, что за этот же промежуток времени полностью выздоровело 19 550 человек.

14 августа, 08:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За последние сутки в России зафиксировано 22 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом около 1800 новых пациентов не имели клинических проявлений болезни, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (+2317), Санкт-Петербурге (+1823), Подмосковье (+1307), Нижегородской (+544) и Свердловской (+524) областях. Также сообщается, что за сутки в стране зафиксировали 819 летальных исходов, что является максимумом, а полностью выздоровело 19 550 человек.

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За всё время в России зарегистрировали 6 579 212 случаев коронавируса, выздоровело за этот же период 5 867 890 человек.

Ранее в России был зафиксирован новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 815 человек — это максимум с начала пандемии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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