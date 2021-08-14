В России за сутки выявлено 22 144 новых случая ковида

За последние сутки в России зафиксировано 22 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом около 1800 новых пациентов не имели клинических проявлений болезни, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (+2317), Санкт-Петербурге (+1823), Подмосковье (+1307), Нижегородской (+544) и Свердловской (+524) областях. Также сообщается, что за сутки в стране зафиксировали 819 летальных исходов, что является максимумом, а полностью выздоровело 19 550 человек.

За всё время в России зарегистрировали 6 579 212 случаев коронавируса, выздоровело за этот же период 5 867 890 человек.