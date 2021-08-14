Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды
Поисковая операция ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС и специалистов Минобороны.
На Камчатке спасатели подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег", — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что поисковая операция ведётся с помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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