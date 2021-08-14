Месси не включили в заявку ПСЖ на первый домашний матч сезона

По информации СМИ, аргентинец дебютирует в составе своей новой команды не ранее 29 августа.

Новичок "Пари Сен-Жермен" не попал в заявку команды на первый домашний матч сезона. Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Встреча со "Страсбуром" состоится сегодня в рамках второго тура чемпионата Франции на столичном стадионе "Парк де Пренс". Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В заявку также не попали бразильцы Неймар и Маркиньос, аргентинцы Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, итальянцы Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма. Сообщается, что все они продолжают набирать форму.

Le groupe parisien pour ce retour au Parc ! 📋🔴🔵#PSGRCSA pic.twitter.com/Ifncvj6sBL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 14, 2021

Также на поле не сможет выйти бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Испанский защитник восстанавливается после травмы, к команде он присоединится только в сентябре.

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.