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Регион
Опубликовано 14 августа 2021, 09:41

Месси не включили в заявку ПСЖ на первый домашний матч сезона

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

По информации СМИ, аргентинец дебютирует в составе своей новой команды не ранее 29 августа.

Новичок "Пари Сен-Жермен" не попал в заявку команды на первый домашний матч сезона. Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Встреча со "Страсбуром" состоится сегодня в рамках второго тура чемпионата Франции на столичном стадионе "Парк де Пренс". Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В заявку также не попали бразильцы Неймар и Маркиньос, аргентинцы Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, итальянцы Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма. Сообщается, что все они продолжают набирать форму.

Также на поле не сможет выйти бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Испанский защитник восстанавливается после травмы, к команде он присоединится только в сентябре.

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.

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По информации Le Parisien, дебют Месси в составе "Пари Сен-Жермен" состоится не ранее 29 августа. В этот день запланирован выездной для команды матч четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

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Роман Фейгин
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