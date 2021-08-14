"Критика руководства — нелучшее решение": Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская оценила свои действия в ходе скандала
Ранее спортсменка отказалась выступать в составе эстафетной команды на Играх в Токио. В начале августа он прилетела в Варшаву.
Фото © ТАСС / ЕРА / Andrzej Lange
Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что критиковать своих тренеров в соцсетях было не самым лучшим её решением. Об этом 24-летняя спортсменка заявила в интервью немецкой газете Zeit.
"Возможно, критиковать руководство в "Инстаграме", находясь в таком эмоциональном состоянии, было не самым лучшим решением. Но в чём был смысл моей дисквалификации, вынужденного отъезда и негативных новостей по телевидению? Без всего этого международного скандала могло и не быть", — сказала Тимановская.
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
Сама бегунья отказалась возвращаться в Белоруссию и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.
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