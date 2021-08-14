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Авиакомпания выплатит по миллиону семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

По словам губернатора региона Владимира Солодова, в общей сумме родственники жертв трагедии получат по три миллиона рублей.

14 августа, 12:37

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Авиакомпания "Витязь-аэро", которой принадлежал вертолёт Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, выплатит родственникам погибших в результате крушения по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

"Витязь-аэро" запретили перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

"Витязь-аэро" запретили перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

"Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей", — сказал глава региона.

Также Солодов отметил, что родственники уже могут обратиться в авиакомпанию, в ближайшее время работа по выплате денег будет проведена.

Опубликовано видео поисков Ми-8 на дне Курильского озера с помощью дронов

Опубликовано видео поисков Ми-8 на дне Курильского озера с помощью дронов

Ранее сообщалось о поднятии из воды тел троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке. Поисковая операция ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС и специалистов Минобороны.

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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