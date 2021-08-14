Авиакомпания выплатит по миллиону семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Авиакомпания "Витязь-аэро", которой принадлежал вертолёт Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, выплатит родственникам погибших в результате крушения по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

"Авиакомпанией принято решение, что дополнительно к двум миллионам рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по одному миллиону рублей", — сказал глава региона.

Также Солодов отметил, что родственники уже могут обратиться в авиакомпанию, в ближайшее время работа по выплате денег будет проведена.