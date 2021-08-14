Путин заявил, что дети из пострадавших от ЧС регионов должны вовремя пойти в школы
Российский лидер также подчеркнул, что необходимо максимально оперативно отремонтировать все социально значимые учреждения в этих субъектах страны.
Путин: Дети из пострадавших от ЧС регионов должны пойти учиться вовремя. Видео © LIFE
Дети из пострадавших от природных бедствий регионов должны получить возможность начать учебный год вовремя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов страны.
"Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем — начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу", — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что все социально значимые учреждения в пострадавших регионах должны быть максимально оперативно отремонтированы и приведены в надлежащий порядок.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Ухудшение погодных условий наблюдается и в Сочи. 13 августа власти города закрыли все городские пляжи и ограничили купание в связи с сильным штормом.
А в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. В республике и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС. Известно, что общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии, превысила уже семь миллионов гектаров.
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