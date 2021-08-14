Путин заявил, что дети из пострадавших от ЧС регионов должны вовремя пойти в школы

Путин: Дети из пострадавших от ЧС регионов должны пойти учиться вовремя. Видео © LIFE

Дети из пострадавших от природных бедствий регионов должны получить возможность начать учебный год вовремя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов страны.

"Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем — начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу", — сказал российский лидер.