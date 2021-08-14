В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции. Видео © Radyo 80

В соцсетях появилось видео с моментом крушения пожарного самолёта Бе-200 в горах Турции, на борту которого находился экипаж из восьми человек.

На кадрах видно, что летательный аппарат летит достаточно низко к земле. В определённый момент он начинает выпускать воду, а затем пропадает за горой. Чуть позже раздаётся звук взрыва, в небо поднимается столб чёрного дыма.