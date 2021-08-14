В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции
Летательный аппарат был арендован у РФ для тушения лесных пожаров. На борту находились пять российских военных.
В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции. Видео © Radyo 80
В соцсетях появилось видео с моментом крушения пожарного самолёта Бе-200 в горах Турции, на борту которого находился экипаж из восьми человек.
На кадрах видно, что летательный аппарат летит достаточно низко к земле. В определённый момент он начинает выпускать воду, а затем пропадает за горой. Чуть позже раздаётся звук взрыва, в небо поднимается столб чёрного дыма.
Ранее стало известно, что на борту самолёта находились пять российских военных. Сам летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. На место происшествия уже отправлена комиссия военного ведомства.
Комментариев: 0