СМИ: Выживших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в Турции нет

По данным издания, через некоторое время после начала крушения связь с самолётом была потеряна. Это был один из летательных аппаратов, задействованных в тушении пожаров в провинции Мугла. Предварительно, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.