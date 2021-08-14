СМИ: Выживших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в Турции нет
Ранее стало известно, что на борту летательного аппарата находились пять российских военных. Сам самолёт принадлежал Минобороны РФ.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Выживших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в горах Турции нет. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным издания, через некоторое время после начала крушения связь с самолётом была потеряна. Это был один из летательных аппаратов, задействованных в тушении пожаров в провинции Мугла. Предварительно, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Ранее стало известно, что на борту самолёта находились пять российских военных. Сам летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. На место происшествия уже отправлена комиссия военного ведомства.
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