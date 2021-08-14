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СМИ: Выживших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в Турции нет

Ранее стало известно, что на борту летательного аппарата находились пять российских военных. Сам самолёт принадлежал Минобороны РФ.

14 августа, 13:21

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Выживших в результате крушения пожарного самолёта Бе-200 в горах Турции нет. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным издания, через некоторое время после начала крушения связь с самолётом была потеряна. Это был один из летательных аппаратов, задействованных в тушении пожаров в провинции Мугла. Предварительно, Бе-200 не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции

В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции

Ранее стало известно, что на борту самолёта находились пять российских военных. Сам летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. На место происшествия уже отправлена комиссия военного ведомства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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