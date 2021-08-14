На Алтае женщина за руки удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда спасателей
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в результате пьяной ссоры. При этом сам спасённый вырывался и орал матом.
Фото © VK / Подслушано Горно-Алтайск
Жительница Алтая удерживала выпавшего из окна мужчину в ожидании спасателей. Видео © VK / Подслушано Горно-Алтайск
В Горно-Алтайске женщина спасла мужчину от падения из окна 8 этажа, удерживая его за руки до приезда спасателей. Очевидцы засняли происходящее на видео, ролики попали в Сеть.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл рано утром 12 августа в доме на Советской улице. По данным источника, в квартире поссорились пьяные мужчина и женщина, в результате чего первый свесился с карниза. При этом его подруга схватила его за руки и не дала упасть, чему сам дебошир был не рад — он вырывался и ругался матом. Увидев происходящее, соседи вызвали полицию.
Не уточняется, как долго женщина держала мужчину. Однако, как стало известно Лайфу, к приезду полицейских он уже выскальзывал. Его пришлось приковать наручниками, чтобы втащить в квартиру.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа. После падения ребёнок чудом выжил, его госпитализировали. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев, отец ребёнка, находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.
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