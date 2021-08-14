На Алтае женщина за руки удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда спасателей

В Горно-Алтайске женщина спасла мужчину от падения из окна 8 этажа, удерживая его за руки до приезда спасателей. Очевидцы засняли происходящее на видео, ролики попали в Сеть.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл рано утром 12 августа в доме на Советской улице. По данным источника, в квартире поссорились пьяные мужчина и женщина, в результате чего первый свесился с карниза. При этом его подруга схватила его за руки и не дала упасть, чему сам дебошир был не рад — он вырывался и ругался матом. Увидев происходящее, соседи вызвали полицию.