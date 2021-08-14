В Архангельской области семья из четырёх человек заживо сгорела в частном доме

Утром в деревне Перхачево в частном доме заживо сгорела семья из четырёх человек: муж с женой и двое сыновей восьми и девяти лет, сообщается в телеграм-канале "Архангельск №1".

Согласно данным региональной диспетчерской службы, в 3:45 в пожарную охрану позвонила женщина и сообщила, что горит задняя часть соседского дома, огонь уже выходит на кровлю. К моменту приезда пожарных полыхала вся площадь здания, сотрудникам МЧС удалось спасти только жилище соседей, на которое из-за ветра летели искры.

"При обследовании дома в комнатах были обнаружены тела всех членов семьи: мужчины 1979 г.р., его жены 1980 г.р. и двоих их сыновей 8 и 9 лет. Все они задохнулись в дыму", — сообщили в службе.

Причина возгорания устанавливается.