В Архангельской области семья из четырёх человек заживо сгорела в частном доме
Пожарным удалось спасти только жилище соседей, на которое из-за ветра летели искры. Причина возгорания устанавливается.
Утром в деревне Перхачево в частном доме заживо сгорела семья из четырёх человек: муж с женой и двое сыновей восьми и девяти лет, сообщается в телеграм-канале "Архангельск №1".
Согласно данным региональной диспетчерской службы, в 3:45 в пожарную охрану позвонила женщина и сообщила, что горит задняя часть соседского дома, огонь уже выходит на кровлю. К моменту приезда пожарных полыхала вся площадь здания, сотрудникам МЧС удалось спасти только жилище соседей, на которое из-за ветра летели искры.
"При обследовании дома в комнатах были обнаружены тела всех членов семьи: мужчины 1979 г.р., его жены 1980 г.р. и двоих их сыновей 8 и 9 лет. Все они задохнулись в дыму", — сообщили в службе.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве в многоквартирном доходном доме Афремова 1906 года постройки произошёл пожар: загорелось сразу три квартиры. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров.
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