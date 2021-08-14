В Китае 19 человек попали под завалы из-за аварии на шахте, ещё один погиб
В момент обрушения горных пород там находился 21 человек, на месте ведутся спасательные работы.
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В КНР 19 человек оказались под завалами в результате затопления угольной шахты. Кроме того, минимум один человек погиб, сообщили на Центральном телевидении Китая.
Отмечается, что авария произошла в провинции Цинхай в 07:10 (мск). В момент обрушения в шахте находился 21 человек, одного из них удалось найти, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Поисками остальных занимаются спасательные службы.
Ранее на Украине в шахте произошёл взрыв, в результате которого пострадали десять горняков. Причина и обстоятельства произошедшего неизвестны, на месте работали спасатели.
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