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В Китае 19 человек попали под завалы из-за аварии на шахте, ещё один погиб

В момент обрушения горных пород там находился 21 человек, на месте ведутся спасательные работы.

14 августа, 11:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В КНР 19 человек оказались под завалами в результате затопления угольной шахты. Кроме того, минимум один человек погиб, сообщили на Центральном телевидении Китая.

Отмечается, что авария произошла в провинции Цинхай в 07:10 (мск). В момент обрушения в шахте находился 21 человек, одного из них удалось найти, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Поисками остальных занимаются спасательные службы.

Один рабочий погиб в результате выброса метана на шахте в Кузбассе

Один рабочий погиб в результате выброса метана на шахте в Кузбассе

Ранее на Украине в шахте произошёл взрыв, в результате которого пострадали десять горняков. Причина и обстоятельства произошедшего неизвестны, на месте работали спасатели.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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