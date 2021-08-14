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Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест

Такая мера заключения избрана медику сроком на два месяца. Его задержали 10 августа по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть пациентов.

14 августа, 11:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

"Главврач заключён под домашний арест на два месяца", — сказал собеседник агентства.

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Медицина на коленке: Из-за кого в больнице Владикавказа скончалось 9 человек

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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