Медицина на коленке: Из-за кого в больнице Владикавказа скончалось 9 человек Главврач и техник — едва ли не главные виновники трагедии в Алании, где скончались пациенты из-за недостатка кислорода, по информации СМИ. Лайф выяснил, что проблемы начались задолго до произошедшего. 12 августа, 12:39 Фото © ТАСС / Ольга Смольская

9 августа в республиканской больнице Владикавказа погибло сразу 9 человек с коронавирусом и двое скончались на следующий день. Предварительная причина, которую удалось установить следствию, — нехватка кислорода. Пациенты находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Позднее стало известно, что поломалась система подачи кислорода. Как выяснил Лайф, о том, что воздух подавался не по нормативам, руководству больницы и местным чиновникам было давно известно. В нашем распоряжении оказалось письмо, где глава Ростехнадзора подробно излагает проблемы с работой системы подачи кислорода в республиканской больнице, а также предостерегает правительство, что если они не будут устранены, то могут быть жертвы. Документ датирован 11 ноября 2020 года.

Выдержка из письма Гогичаеву. Фото © LIFE

Как оказалось, сама кислородная станция была сделана "на коленке". И об этом контролирующие органы узнали только по факту аварии. Сразу после трагедии наладили альтернативную подачу кислорода. Но до сих пор нет уверенности в безопасности пациентов.

По закону подобные жизненно необходимые пациентам системы должны быть оформлены и зарегистрированы. Но сделано этого не было. Косвенной причиной этого можно считать чехарду в руководстве больницы. За время пандемии в больнице сменилось два главврача и трижды — его заместители. На все предостережения контролирующих органов новые руководители реагировали лишь отписками, где уверяли, что проблемой занимаются. А на замечания Ростехнадзора отвечали, что человек, которого инструктировали, уже уволился. Как стало известно Лайфу, свою последнюю проверку инспектор Ростехнадзора провёл за несколько часов до взрыва в трубе кислородной станции, 9 августа.

Руководителям больницы и чиновникам местного Минздрава за несколько месяцев до случившегося даже были выписаны штрафы. Однако кислородная станция оставалась в том же непотребном состоянии. Саму станцию, по предварительным данным, смастерил местный инженер-технолог Олег Морозов. Ему 71 год. Местный "Кулибин" почти всю жизнь проработал на заводе. А после выхода на пенсию, видимо, решил подзаработать в больнице, хотя, судя по показаниям следствию, якобы проводил всё за свои деньги.

Олег Морозов. Фото © LIFE

По словам Морозова, всё было сделано ещё семь лет назад. Как выяснилось, труба, по которой подавался кислород, была проложена с большим количеством изгибов. При сильной нагрузке она просто не выдерживала того объёма, который подавался, и изнашивалась. Кроме того, провели её очень близко к электрическим кабелям. И прорыв, по предварительным данным, произошёл на ранее изношенном участке трубы. О соблюдении нормативов построения такой системы нет и речи, ведь её даже нигде не зарегистрировали. По предварительным данным, давление в сделанной, вероятно, наспех трубе не соответствовало нормативам. Сколько людей пострадало или погибло из-за этого до громкой трагедии — остаётся только догадываться. Как говорит главврач больницы, между прорывом трубы и подключением на резервные источники прошло две-три минуты. Но следствие установило, что разница — около 40 минут.

Сам инженер-технолог Олег Морозов проходит сейчас по делу как свидетель. По данным Лайфа, есть указание его "не трогать", потому что если произойдёт какая-то авария на кислородной станции, то её просто некому будет устранять. Главный подозреваемый — главврач больницы Владимир Плиев, который сейчас задержан.

Авторы Алексей Соков