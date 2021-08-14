Экономист рассказал, когда стоит продавать доллары

Американская валюта до конца года может подешеветь, однако выгоды от снижения курса доллара простым россиянам нет. Об этом телеканалу "360" рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

По его словам, прогнозы поведения курса доллара строятся на двух факторах. Во-первых, на анализе макроэкономической статистики. Экономисты изучают её, чтобы планово подготовиться к определённым действиям. Во-вторых, это методики математического моделирования, технический анализ цен, валют и товаров.

"Данная методика позволяет прогнозировать, куда идёт цена и в какой промежуток времени она там окажется. Это помогает планировать какие-то наши цели и задачи", — объяснил экономист.

Согласно прогнозу специалиста, доллар может опуститься даже до 62 рублей. Но простым гражданам с небольшими накоплениями в американской валюте не стоит рассчитывать на выгоду. Торопиться менять доллары не нужно ни в каком случае, если только накопления не превышают 10 миллионов рублей, подчеркнул Зайченко.

"Этим нужно профессионально заниматься, конвертировать валюту в определённые моменты, при определённых условиях, потом заново её откупать. Это для профессионалов больше выгода. К сожалению, обычный человек может только наблюдать и завидовать", — уточнил экономист.