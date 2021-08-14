Главный врач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом

Главврач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, задержанный после гибели девяти пациентов в результате ЧП с кислородным оборудованием, в начале июля обращался в региональный Минздрав с просьбой построить вторую кислородную линию в медучреждении. Заявку приняли и выделили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РСО-Алания.

"Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики", — говорится в сообщении.

Сообщается, что запросы о выделении денежных средств на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. Власти оперативно рассмотрели заявки и удовлетворили их на "ближайшем заседании правительства". Соответствующее распоряжение, в связи с которым и было выделено 800 тысяч рублей, датируется 15 июля 2021 года.