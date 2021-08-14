Главный врач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
На строительство второй кислородной линии, а также закупку оборудования ИВЛ власти выделили более 70 миллионов.
Фото © ТАСС / Смольская Ольга
Главврач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, задержанный после гибели девяти пациентов в результате ЧП с кислородным оборудованием, в начале июля обращался в региональный Минздрав с просьбой построить вторую кислородную линию в медучреждении. Заявку приняли и выделили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РСО-Алания.
"Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики", — говорится в сообщении.
Сообщается, что запросы о выделении денежных средств на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. Власти оперативно рассмотрели заявки и удовлетворили их на "ближайшем заседании правительства". Соответствующее распоряжение, в связи с которым и было выделено 800 тысяч рублей, датируется 15 июля 2021 года.
Кроме того, отмечается, что Владимир Плиев сообщал о необходимости замены оборудования ИВЛ. Данное обращение региональный Минздрав также рассмотрел и одобрил. Распоряжением от 2 августа 2021 года власти выделили 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации, то есть 30 аппаратов ИВЛ и 120 шприцевых дозаторов.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.
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