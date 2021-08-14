В Москве возбудили уголовное дело после убийства девушки на берегу реки

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, которую неизвестный задушил на территории столичного парка "Свиблово". Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве.

Отмечается, что злоумышленник ещё не задержан, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.