В Москве возбудили уголовное дело после убийства девушки на берегу реки
Отмечается, что подозреваемый в расправе ещё не задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото © ГСУ СК РФ по городу Москве
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, которую неизвестный задушил на территории столичного парка "Свиблово". Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве.
Отмечается, что злоумышленник ещё не задержан, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, по данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Его спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы.
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