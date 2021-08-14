НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве возбудили уголовное дело после убийства девушки на берегу реки

Отмечается, что подозреваемый в расправе ещё не задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 августа, 09:48
<p>Фото © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1600837/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по городу Москве</a></p>

Фото © ГСУ СК РФ по городу Москве

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, которую неизвестный задушил на территории столичного парка "Свиблово". Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве.

Отмечается, что злоумышленник ещё не задержан, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

В Москве бывший ученик вломился в дом к учительнице по скрипке и сжёг её заживо

В Москве бывший ученик вломился в дом к учительнице по скрипке и сжёг её заживо

Напомним, по данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Его спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1