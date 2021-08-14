Путин поинтересовался у многодетной семьи из Надыма впечатлениями об отпуске в Сочи
Российский лидер также пожелал им успешного и благополучного дальнейшего отдыха. Отметим, что для семьи была организована экскурсионно-развлекательная программа.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с многодетной семьёй Гавриленко из города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, которая прилетела на отдых в Краснодарский край по приглашению главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко и их детей была организована целая экскурсионно-развлекательная программа. В частности, семья посетила горный курорт "Роза Хутор", парк "Ривьера" и дельфинарий. Гавриленко также совершили морскую прогулку и побывали с экскурсией в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада – 2014.
Напомним, 1 июня во время встречи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", по видеосвязи Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи. Однако глава семейства отметил, что ему уже пообещали путёвку от предприятия в санаторий в Геленджике. На это российский лидер ответил, что в данной ситуации удастся "договориться".
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