Путин поинтересовался у многодетной семьи из Надыма впечатлениями об отпуске в Сочи

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с многодетной семьёй Гавриленко из города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, которая прилетела на отдых в Краснодарский край по приглашению главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко и их детей была организована целая экскурсионно-развлекательная программа. В частности, семья посетила горный курорт "Роза Хутор", парк "Ривьера" и дельфинарий. Гавриленко также совершили морскую прогулку и побывали с экскурсией в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада – 2014.