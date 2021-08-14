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Вода доходит до окон: На Кубани число подтопленных наводнением домовладений возросло до 1400

Отмечается, что циклон будет действовать до конца суток 15 августа с выпадением осадков до 80 миллиметров.

14 августа, 10:29

На Кубани число подтопленных новоднением домовладений возросло до 1400. Видео © Предоставлено МЧС России

Из-за непогоды в Краснодарском крае в 19 населённых пунктах подтопило 1406 частных домовладений. На сегодняшний день эвакуирован 1531 житель, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В результате прохождения данного циклона в 19 населённых пунктах края подтоплено 1406 частных домовладений, 1832 придомовые территории, 1 участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды", — говорится в сообщении.

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Действие циклона прогнозируется до конца суток 15 августа с выпадением осадков до 80 миллиметров. На территории края наблюдаются сильные дожди, град, усиление ветра до 25 м/с, формирование смерчей и обвально-осыпные процессы.

"Чрезвычайная ситуация разбита на 9 участков. На каждом участке работает водооткачивающая техника, проводятся подворовые обходы, обследуются все домовладения с целью изучения полученного ущерба гражданами. Ситуация находится под контролем, сил и средств достаточно", заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

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Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Ухудшение погодных условий наблюдается и в Сочи. 13 августа власти города закрыли все городские пляжи и ограничили купание в связи с сильным штормом.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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