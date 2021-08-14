На Кубани число подтопленных новоднением домовладений возросло до 1400. Видео © Предоставлено МЧС России

Из-за непогоды в Краснодарском крае в 19 населённых пунктах подтопило 1406 частных домовладений. На сегодняшний день эвакуирован 1531 житель, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В результате прохождения данного циклона в 19 населённых пунктах края подтоплено 1406 частных домовладений, 1832 придомовые территории, 1 участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды", — говорится в сообщении.

Действие циклона прогнозируется до конца суток 15 августа с выпадением осадков до 80 миллиметров. На территории края наблюдаются сильные дожди, град, усиление ветра до 25 м/с, формирование смерчей и обвально-осыпные процессы.