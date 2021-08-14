Талибы заявили о захвате ещё одного города и провинции Афганистана
В свою очередь, президент республики поклялся не отказываться от "достижений" 20 лет, которые прошли со свержения США радикалов после терактов 11 сентября.
Фото © ТАСС / АР / Gulabuddin Amiri
Талибы* заявили о захвате города Шаран, который является административным центром провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Об этом написал представитель террористов Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".
По его словам, были захвачены офис губернатора, участок полиции и другие государственные учреждения. Кроме того, Муджахид отметил, что солдаты местной администрации перешли на их сторону. Теперь "всё оружие, снаряжение и припасы попали в руки моджахедов".
Террористы также взяли под контроль провинцию Логар, расположенную к юго-востоку от Кабула. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Отмечается, что сторонники радикального движения задержали местных чиновников.
Кроме того, пресс-секретарь губернатора провинции заявил об атаке талибами северного города Мазари-Шариф. Нападение радикалы организовали с нескольких направлений поселения, "вызвав ожесточённые бои на его окраинах". О жертвах информация отсутствует.
В связи с произошедшим президент Афганистана Ашраф Гани выступил с речью на телевидении. Лидер поклялся не отказываться от "достижений" 20 лет, которые прошли со свержения Соединёнными Штатами радикалов после терактов 11 сентября.
"Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями разных уровней общества, а также с нашими международными союзниками", — заявил Гани, добавив, что скоро "будут переданы результаты".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.
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