Талибы заявили о захвате ещё одного города и провинции Афганистана

Талибы* заявили о захвате города Шаран, который является административным центром провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Об этом написал представитель террористов Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".

По его словам, были захвачены офис губернатора, участок полиции и другие государственные учреждения. Кроме того, Муджахид отметил, что солдаты местной администрации перешли на их сторону. Теперь "всё оружие, снаряжение и припасы попали в руки моджахедов".

Террористы также взяли под контроль провинцию Логар, расположенную к юго-востоку от Кабула. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Отмечается, что сторонники радикального движения задержали местных чиновников.

Кроме того, пресс-секретарь губернатора провинции заявил об атаке талибами северного города Мазари-Шариф. Нападение радикалы организовали с нескольких направлений поселения, "вызвав ожесточённые бои на его окраинах". О жертвах информация отсутствует.

В связи с произошедшим президент Афганистана Ашраф Гани выступил с речью на телевидении. Лидер поклялся не отказываться от "достижений" 20 лет, которые прошли со свержения Соединёнными Штатами радикалов после терактов 11 сентября.

"Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями разных уровней общества, а также с нашими международными союзниками", — заявил Гани, добавив, что скоро "будут переданы результаты".