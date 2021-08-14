Китаец назвал лучшую уличную еду в России

Один из пользователей китайского портала WeChat рассказал о том, ради каких уличных лакомств стоит оказаться в России.

В первую очередь гурман отметил шаурму. По его мнению, сочетание лепёшки, мяса и овощей с различными соусами в этом блюде является идеальным. Блины тоже попали в обязательный список гастрономических достопримечательностей страны. Иностранный любитель отметил их нежный вкус и запах свежего молока. Кроме того, житель КНР отметил, что во время поездки в Россию обязательно стоит попробовать плов, несмотря на то что он очень популярен в Поднебесной.

Из напитков автор в посте рекомендовал обязательно попробовать квас. Его он назвал "славянским прохладительным напитком" с приятным кисловато-сладким вкусом. Квасом, по мнению иностранца, стоит запивать шашлык, который едят в России круглый год.

А сладкоежкам необходимо попробовать российское мороженое. Китаец отметил, что оно приятно тает во рту. Перечисляя региональные гастрономические особенности, пользователь WeChat отметил тульские пряники, татарский чак-чак и плюшки, которые можно попробовать в Санкт-Петербурге. Житель КНР поэтично сравнил сочетание сахарной пудры и аромата теста с "пиршеством на кончике языка".