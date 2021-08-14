Чехия в экстренном порядке эвакуирует дипломатов из посольства в Кабуле

Чехия в экстренном порядке эвакуирует сотрудников своего посольства в Афганистане. Такое решение принял глава МИД Якуб Кулганек в связи с усложняющейся ситуацией в Кабуле. По этой же причине он поручил премьеру Андрею Бабишу созвать заседание Совбеза республики на вечер 14 августа.

"К сожалению, ситуация быстро развивается, она менялась и в течение заседания (кризисного) штаба. Я вынужден был принять решение об экстренной переброске в международный аэропорт в Кабуле наших дипломатов, которые сейчас находятся под охраной военной полиции", — сказал Кулганек журналистам после заседания кризисного штаба.

При этом он отметил, что находящимся в Афганистане гражданам Чехии, в том числе дипломатам, бояться нечего, они в безопасности.