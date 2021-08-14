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Чехия в экстренном порядке эвакуирует дипломатов из посольства в Кабуле

При этом глава МИД отмечает, что находящимся в Афганистане гражданам республики бояться нечего.

14 августа, 16:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чехия в экстренном порядке эвакуирует сотрудников своего посольства в Афганистане. Такое решение принял глава МИД Якуб Кулганек в связи с усложняющейся ситуацией в Кабуле. По этой же причине он поручил премьеру Андрею Бабишу созвать заседание Совбеза республики на вечер 14 августа.

"К сожалению, ситуация быстро развивается, она менялась и в течение заседания (кризисного) штаба. Я вынужден был принять решение об экстренной переброске в международный аэропорт в Кабуле наших дипломатов, которые сейчас находятся под охраной военной полиции", сказал Кулганек журналистам после заседания кризисного штаба.

Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютеры

Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютеры

При этом он отметил, что находящимся в Афганистане гражданам Чехии, в том числе дипломатам, бояться нечего, они в безопасности.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул. Сегодня Талибы* заявили о захвате города Шаран, который является административным центром провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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