Сто команд стали финалистами Всероссийского квиз-марафона общества "Знание"

Сегодня, 14 августа, завершился полуфинал Всероссийского квиз-марафона, последний этап соревнования прошли сто команд. Об этом сообщает пресс-служба российского общества "Знание", которое является организатором мероприятия.

"Полуфинал Всероссийского квиз-марафона закончен! Это было круто: команды сражались на славу! Время подвести итоги и узнать, с кем мы увидимся в финале в Москве <...> В финал прошли первые сто команд", — говорится в сообщении.

Отметим, что интеллектуальная викторина прошла в онлайн-формате, в эфире которого сразились 500 команд со всей России. Участники в семи раундах отвечали на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте. Одними из лучших стали ребята из команды "Альтернатива синице" из Новосибирска.

"За время карантина мы уже успели привыкнуть к онлайн-формату. Играть вместе со всей страной было здорово! Все вопросы были по нашему профилю, про Россию. Мы же здесь родились, в самом центре страны, в Сибири, и мы должны знать историю и культуру нашей Родины", — цитирует капитана команды Дениса Редькина ИА Regnum.

Решающая игра состоится 3 сентября в Москве в рамках второго федерального просветительского марафона "Новое знание". Главный приз — "Путешествие мечты" — получат десять лучших команд. Ребята смогут отправиться в любое из предложенных уникальных мест России: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или плато Путорана. Такие же поездки достанутся пяти коллективам, победившим в специальных номинациях. В числе прочего участникам перечислят баллы проекта "Другое дело". Их можно обменять на промокоды, подписку на мультимедийные сервисы, обучающие курсы, стажировку в крупных компаниях, экскурсии и даже поездки на Байконур и космодром Восточный, а также получить другие бонусы от партнёров.