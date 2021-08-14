В Москве задержали женщину, выбросившую новорождённую дочь в мусорный бак

В Москве задержали выбросившую новорождённую дочь в мусорный бак. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В московском районе Хамовники задержали женщину, которая оставила новорождённую дочь, завёрнутую в куртку и пакет, в мусорном контейнере. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлию Иванову.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка". Иванова уточнила, что женщину доставят в подразделение ведомства и проведут необходимые следственные действия.

Отметим, что горе-мать попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина подходит к мусорным бакам, а затем быстрым шагом удаляется с места происшествия, оглядываясь по сторонам.