В Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца

В Москве, на улице Усачёва, в мусорном контейнере около парковки нашли новорождённого ребёнка, завёрнутого в куртку и полиэтиленовый пакет. Его доставили в одну из детских городских больниц. Отмечается, что это девочка. В настоящий момент малышка проходит обследование, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.