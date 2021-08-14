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В Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца

По данным прокуратуры, девочке всего сутки от роду. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет родителей малышки.

14 августа, 13:55
<p>Фото © t.me/ <a href="https://t.me/moscowproc/265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © t.me/ Прокуратура Москвы

В Москве, на улице Усачёва, в мусорном контейнере около парковки нашли новорождённого ребёнка, завёрнутого в куртку и полиэтиленовый пакет. Его доставили в одну из детских городских больниц. Отмечается, что это девочка. В настоящий момент малышка проходит обследование, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

По данным Прокуратуры г. Москвы, ребёнку всего сутки от роду. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности заместителя хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Жизнеустройство ребёнка поставлено на контроль. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет родителей малышки.

Мать из Самары, которая довела младенца до голодной смерти, была в запое

Мать из Самары, которая довела младенца до голодной смерти, была в запое

Ранее в Москве задержали женщину, бросившую на лавке новорождённого ребёнка. 26-летняя гражданка Киргизии была доставлена в отдел полиции. По предварительным данным, она приходится малышу матерью.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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