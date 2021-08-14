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СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и автобуса под Владимиром

Стало известно, что пассажирами экскурсионного автобуса были паломники, которые направлялись к мощам святой Матроны.

14 августа, 13:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

По факту столкновения экскурсионного автобуса с грузовиком, в результате которого шесть человек были госпитализированы, проводится доследственная проверка. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"В ходе доследственной проверки следователи СК России выяснят обстоятельства, причины и условия произошедшего, дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

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В областном МВД отмечают, что всего в автобусе находилось 47 человек, включая водителя. Пассажиры оказались паломниками, которые направлялись в Москву к мощам святой Матроны. По данным прокуратуры, водитель автобуса нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем.

Напомним, экскурсионный автобус, который двигался со стороны Ярославля в Москву, влетел в грузовик. Инцидент произошёл на 97-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Александровском районе. Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП. Выяснилось, что у большинства травмы головы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, тяжёлых пациентов нет.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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