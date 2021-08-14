СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и автобуса под Владимиром

По факту столкновения экскурсионного автобуса с грузовиком, в результате которого шесть человек были госпитализированы, проводится доследственная проверка. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"В ходе доследственной проверки следователи СК России выяснят обстоятельства, причины и условия произошедшего, дадут оценку действиям водителей транспортных средств и иным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, организации перевозки пассажиров на предмет требованиям безопасности", — говорится в сообщении.