Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Бе-200 в Турции
Ранее выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны.
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Посольство России выясняет обстоятельства крушения пожарного самолёта Бе-200, арендованного Турцией у России.
"Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства", — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Пока их судьба неизвестна, но местные СМИ сообщают, что выжить никому не удалось.
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