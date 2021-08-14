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Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Бе-200 в Турции

Ранее выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны.

14 августа, 13:37
<p>Кадр видео Соцсети</p>

Кадр видео Соцсети

Посольство России выясняет обстоятельства крушения пожарного самолёта Бе-200, арендованного Турцией у России.

"Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства", цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции

В Сети появилось видео момента крушения российского Бе-200 в Турции

Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Пока их судьба неизвестна, но местные СМИ сообщают, что выжить никому не удалось.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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