Футболист "Манчестер Юнайтед" за полчаса оформил хет-трик в стартовом матче сезона

"Манчестер Юнайтед" на своём поле разгромил "Лидс" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил португальский полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. Он отличился на 30-й, 54-й и 60-й минутах встречи. Также в составе "красных дьяволов" отличились английский нападающий Мэйсон Гринвуд и бразильский Фред.

Французский полузащитник хозяев Поль Погба повторил рекорд Премьер-лиги по количеству голевых передач за матч. В игре с "Лидсом" он четыре раза ассистировал партнёрам по команде.

В концовке матча в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал футболист сборной Англии Джейдон Санчо. В конце июля 21-летний полузащитник перешёл в команду из дортмундской "Боруссии" за 85 миллионов евро.