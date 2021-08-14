Футболист "Манчестер Юнайтед" за полчаса оформил хет-трик в стартовом матче сезона
При этом Поль Погба стал первым игроком команды, сделавшим четыре результативные передачи во встрече Премьер-лиги.
Фото © Английская Премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" на своём поле разгромил "Лидс" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Хет-трик оформил португальский полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. Он отличился на 30-й, 54-й и 60-й минутах встречи. Также в составе "красных дьяволов" отличились английский нападающий Мэйсон Гринвуд и бразильский Фред.
Французский полузащитник хозяев Поль Погба повторил рекорд Премьер-лиги по количеству голевых передач за матч. В игре с "Лидсом" он четыре раза ассистировал партнёрам по команде.
В концовке матча в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал футболист сборной Англии Джейдон Санчо. В конце июля 21-летний полузащитник перешёл в команду из дортмундской "Боруссии" за 85 миллионов евро.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 1-й тур
"Манчестер Юнайтед" — "Лидс" — 5:1
Голы: Фернандеш 30' (1:0), Эйлинг 48' (1:1), Гринвуд 52' (2:1), Фернандеш 54' (3:1), Фернандеш 60' (4:1), Фред 68' (5:1)
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