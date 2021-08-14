Аксёнов рассказал, как отвечал на звонок Путина, стоя по пояс в воде в Керчи
Сегодня глава государства провёл совещание по ликвидации паводков и пожаров.
Фото © Instagram / aksenov.sv
Аксёнов рассказал, как отвечал на звонок Путина, стоя по пояс в воде. Видео LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации паводков и пожаров спросил у главы Крыма Сергея Аксёнова, был ли он сам в Керчи во время наводнений. Аксёнов рассказал, что однажды ему даже приходилось отвечать на звонок главы государства в нестандартной ситуации.
"Конечно. И, когда вы мне звонили, я стоял по пояс в воде", — отметил Аксёнов.
Ранее Лайф сообщал, что в середине июня на Керчь обрушился сильнейший ливень, превратив улицы в реки. В городе ввели режим ЧС. Автомобилям приходилось двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды оказались затопленными. Для контроля за ситуацией туда действительно приезжал глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимания оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.
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