Аксёнов рассказал, как отвечал на звонок Путина, стоя по пояс в воде в Керчи

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации паводков и пожаров спросил у главы Крыма Сергея Аксёнова, был ли он сам в Керчи во время наводнений. Аксёнов рассказал, что однажды ему даже приходилось отвечать на звонок главы государства в нестандартной ситуации.