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Аксёнов рассказал, как отвечал на звонок Путина, стоя по пояс в воде в Керчи

Сегодня глава государства провёл совещание по ликвидации паводков и пожаров.

14 августа, 13:40

Фото © Instagram / aksenov.sv

Аксёнов рассказал, как отвечал на звонок Путина, стоя по пояс в воде. Видео LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации паводков и пожаров спросил у главы Крыма Сергея Аксёнова, был ли он сам в Керчи во время наводнений. Аксёнов рассказал, что однажды ему даже приходилось отвечать на звонок главы государства в нестандартной ситуации.

"Конечно. И, когда вы мне звонили, я стоял по пояс в воде", — отметил Аксёнов.

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Ранее Лайф сообщал, что в середине июня на Керчь обрушился сильнейший ливень, превратив улицы в реки. В городе ввели режим ЧС. Автомобилям приходилось двигаться почти вплавь, а многие участки и подъезды оказались затопленными. Для контроля за ситуацией туда действительно приезжал глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимания оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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