В Анапе к эвакуации людей из подтопленных районов приспособили надувных драконов, которых обычно используют для развлечения туристов на море. Ролики с необычным спасательным средством появились в соцсетях.

На кадрах видно, как отдыхающие усаживаются на красного дракона, прицепленного к "ниве". Туда же грузят вещи. Отмечается, что ролик снят на улице Джемете, где стоят гостиницы. Сейчас там подтопило проезды и улицы. Людей вывозят в безопасные места.