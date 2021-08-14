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Сказочное спасение: К эвакуации людей из-за подтоплений в Анапе "привлекли" надувных драконов

Необычное плавательное средство используют для перемещения людей с улицы Джемете, где расположены гостиницы.

14 августа, 13:38

Фото © Instagram / andreimakovozov

К эвакуации людей из-за подтоплений в Анапе "привлекли" надувных драконов. Видео © Instagram / andreimakovozov

В Анапе к эвакуации людей из подтопленных районов приспособили надувных драконов, которых обычно используют для развлечения туристов на море. Ролики с необычным спасательным средством появились в соцсетях.

На кадрах видно, как отдыхающие усаживаются на красного дракона, прицепленного к "ниве". Туда же грузят вещи. Отмечается, что ролик снят на улице Джемете, где стоят гостиницы. Сейчас там подтопило проезды и улицы. Людей вывозят в безопасные места.

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Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Ухудшение погодных условий наблюдается и в Сочи. 13 августа власти города закрыли все городские пляжи и ограничили купание в связи с сильным штормом.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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