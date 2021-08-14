Мать из Самары, которая довела младенца до голодной смерти, была в запое

Жительница Самары, которая на несколько дней бросила двух своих малолетних детей, в результате чего один из них скончался, призналась следователям, что всё это время пила и ей было не до сыновей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Да, часто выпивала. При этом у неё были, как это говорят, беспорядочные половые связи. В какой-то момент забеременела и стала жить с парнем", — рассказал изданию знакомый обвиняемой.

Отметим, что в соцсетях на аватарке у женщины размещена фотография, на которой она пьёт, а в статусе стоит надпись "Нет меня" и эмодзи бокала вина. Сообщается, что об отце мальчиков ничего не известно, в свидетельствах о рождении стоят прочерки. На учёте в полиции и органах опеки женщина не стояла.