"Роскосмосу" поручили доложить о площади пожаров в Якутии

Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил "Роскосмосу" подготовиться и доложить о ситуации с площадью пожаров в Якутии. Об этом он заявил на совещании в якутском аэропорту после облёта в Тастахском наслеге Намского района.

"Я ещё "Роскосмос" попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам. По поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальной ситуации", — отметил полпред президента.