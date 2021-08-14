"Роскосмосу" поручили доложить о площади пожаров в Якутии
Для координирования сил и средств в оперативном штабе в республике остаётся работать первый заместитель главы МЧС.
Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев поручил "Роскосмосу" подготовиться и доложить о ситуации с площадью пожаров в Якутии. Об этом он заявил на совещании в якутском аэропорту после облёта в Тастахском наслеге Намского района.
"Я ещё "Роскосмос" попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам. По поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальной ситуации", — отметил полпред президента.
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, для координирования сил и средств в оперативном штабе в Якутии останется первый заместитель министра Александр Чуприян.
Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты. Известно, что общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила уже семь миллионов гектаров.
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