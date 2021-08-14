Суд арестовал жителя Приангарья, который удерживал девочку после убийства её родственников

В Иркутской области Тайшетский городской суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, а также в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Сегодня по ходатайству следствия с учётом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник, будучи пьяным, убил 74-летнюю женщину и её сына, а после удерживал в доме 13-летнюю девочку, причиняя ей различные телесные повреждения. По данным следствия, в 2018 году мужчина был условно-досрочно освобождён из исправительной колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. Расследование уголовного дела продолжается.