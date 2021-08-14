Суд арестовал жителя Приангарья, который удерживал девочку после убийства её родственников
Следствие установило, что в 2018 году злоумышленник был условно-досрочно освобождён из колонии, где отбывал наказание за убийство 13-летней школьницы.
Фото © СУ СК РФ по Иркутской области
В Иркутской области Тайшетский городской суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, а также в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Сегодня по ходатайству следствия с учётом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленник, будучи пьяным, убил 74-летнюю женщину и её сына, а после удерживал в доме 13-летнюю девочку, причиняя ей различные телесные повреждения. По данным следствия, в 2018 году мужчина был условно-досрочно освобождён из исправительной колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. Расследование уголовного дела продолжается.
Лайф рассказывал об этой жуткой истории. Школьнице удалось спастись благодаря СМС, которое она отправила своей однокласснице. Нам стало известно содержание сообщения. Судя по тексту, злоумышленник был знаком девочке. Сам убийца признался в содеянном, а также заявил, что изнасиловал несовершеннолетнюю.
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