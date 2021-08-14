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В России учёные создали терминал бесконтактной диагностики респираторных заболеваний

Первый пилотный проект реализован совместно с Региональным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий. На это ушло менее одного миллиона рублей.

14 августа, 08:05

Фото © shutterstock

Учёные в России придумали терминал для бесконтактной диагностики респираторных заболеваний. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Обследование человека с помощью устройства проводится в три этапа. Так, сначала терминал под названием "Нейроникс" идентифицирует стоящего перед ним человека. На втором этапе он дистанционно измеряет температуру тела — если она оказывается выше установленного порога, то пользователю, например, запрещают заходить в помещение. После этого терминал просит человека недолго покашлять. Затем устройство обрабатывает данные и отправляет их на удалённый сервер. Эта процедура длится всего одну минуту. В случае отсутствия заболевания "Нейроникс" сообщит человеку, что ему разрешён доступ.

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Из-за короткого времени, затрачиваемого на диагностику, устройство позволит проводить её в местах большого скопления людей, в том числе в сети многофункциональных центров (МФЦ). Кроме того, "Нейроникс" с помощью режима "Телемедицина" позволяет связываться с заранее выбранными врачами-пульмонологами, участвующими в инициативе.

Первый пилотный проект реализован совместно с Региональным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий. На это ушло менее одного миллиона рублей.

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Сейчас авторы разрабатывают облачную инфраструктуру, которая позволит корпоративным клиентам через специальную панель управления взаимодействовать с группой терминалов или с отдельно взятым, настраивая и обновляя их параметры, проверяя журналы событий.

Ранее инфекционист Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Специалист отметил, что возможен подъём заболеваемости, так как ещё не сформировалась иммунная прослойка.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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