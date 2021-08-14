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Путин выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Президент поручил министру обороны представить российских военнослужащих к государственным наградам посмертно.

14 августа, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также семьям граждан Турции, погибших при крушении пожарного самолёта Бе-200 в республике.

Российский лидер также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военнослужащих к государственным наградам посмертно.

Минобороны месяц назад показывало кадры с тренировки разбившегося в Турции Бе-200

Минобороны месяц назад показывало кадры с тренировки разбившегося в Турции Бе-200

Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находящиеся на борту Бе-200 погибли.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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