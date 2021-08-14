Путин выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции
Президент поручил министру обороны представить российских военнослужащих к государственным наградам посмертно.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также семьям граждан Турции, погибших при крушении пожарного самолёта Бе-200 в республике.
Российский лидер также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военнослужащих к государственным наградам посмертно.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находящиеся на борту Бе-200 погибли.
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