Минобороны месяц назад показывало кадры с тренировки разбившегося в Турции Бе-200
Летательный аппарат был направлен в республику в начале июля. В военном ведомстве отметили, что экипаж прошёл подготовку и имеет опыт тушения лесных пожаров.
Опубликованы кадры вылета разбившегося в Турции Бе-200. Видео © mil_ru
Опубликованы кадры вылета пожарного самолёта Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции. Видео появилось в официальном аккаунте Минобороны России в "Инстаграме".
Отмечается, что самолёт-амфибия из состава морской авиации ВМФ России вылетел 8 июля с аэродрома Крымск около 16:00 (мск) для помощи Турции в тушении пожаров. В Минобороны подчеркнули, что экипаж прошёл подготовку в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации и имеет опыт выполнения такого рода задач.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находящиеся на борту Бе-200 погибли.
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