Минобороны месяц назад показывало кадры с тренировки разбившегося в Турции Бе-200

Опубликованы кадры вылета пожарного самолёта Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции. Видео появилось в официальном аккаунте Минобороны России в "Инстаграме".

Отмечается, что самолёт-амфибия из состава морской авиации ВМФ России вылетел 8 июля с аэродрома Крымск около 16:00 (мск) для помощи Турции в тушении пожаров. В Минобороны подчеркнули, что экипаж прошёл подготовку в Центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации и имеет опыт выполнения такого рода задач.