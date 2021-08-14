В Краснодарском крае из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек

В результате подтоплений в Краснодарском крае остались без света 23 тысячи жилых домов с населением более 100 тысяч человек, при этом эвакуировали более полутора тысяч граждан. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе были подтоплены 1421 жилой дом, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжения в 23 тысячах домов с населением свыше 100 тысяч человек. Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения", — отметил Зиничев.

Он также сообщил, что в Темрюкском районе выпало 355 мм осадков, что составило годовую норму. Кроме того, в Крыму ввиду этого подтопило 107 жилых домов, а также нарушилось движение по федеральной трассе "Таврида", однако оно уже восстановлено. Зиничев отметил, что сейчас дома освобождаются от воды.