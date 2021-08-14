В Краснодарском крае из-за подтоплений эвакуировали более 1,5 тысячи человек
Речь в том числе идёт о 995 детях. Пока граждане находятся в девяти пунктах временного размещения. По словам главы МЧС, обстановка находится под контролем.
Фото © ТАСС / Маковозов Андрей
В результате подтоплений в Краснодарском крае остались без света 23 тысячи жилых домов с населением более 100 тысяч человек, при этом эвакуировали более полутора тысяч граждан. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе были подтоплены 1421 жилой дом, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжения в 23 тысячах домов с населением свыше 100 тысяч человек. Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения", — отметил Зиничев.
Он также сообщил, что в Темрюкском районе выпало 355 мм осадков, что составило годовую норму. Кроме того, в Крыму ввиду этого подтопило 107 жилых домов, а также нарушилось движение по федеральной трассе "Таврида", однако оно уже восстановлено. Зиничев отметил, что сейчас дома освобождаются от воды.
По его словам, 22 жилых дома, два соцобъекта и четыре административных здания были подтоплены в Ростовской области. Глава МЧС заявил, что ситуация контролируется, "сил и средств достаточно".
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Ухудшение погодных условий наблюдается и в Сочи. 13 августа власти города закрыли все городские пляжи и ограничили купание в связи с сильным штормом.
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