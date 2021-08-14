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В Киеве националисты устроили драку с силовиками у офиса Зеленского

В результате столкновений пострадало около 10 правоохранителей. Среди травм в том числе ожоги глаз. По факту телесных повреждений, нанесённых сотрудникам силовых структур, возбуждено уголовное дело.

14 августа, 13:57

В Киеве националисты устроили драку с силовиками у офиса Зеленского. Видео © Telegram / stranaua

Представители украинской организации "Национальный корпус"* спровоцировали столкновения с силовиками у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, сообщает интернет-газета "Страна" в своём телеграм-канале.

"На Банковой (улица, где размещено здание офиса. — Прим. Лайфа) начались столкновения "Нацкорпуса" и полиции. Билецкий (глава организации. — Прим. Лайфа) отказался выполнять требование по досмотру при проходе к офису президента и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идёт мощная драка", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе столкновения пострадали силовики и журналисты. По данным издания, националисты двигались в сторону дома Зеленского, в котором президент уже не живёт. По прибытии националисты забросали территорию здания дымовыми шашками.

В результате столкновения у здания офиса президента пострадало около 10 сотрудников силовых структур. Об этом сообщил спикер МВД Артём Шевченко в Facebook. Среди травм в том числе ожоги глаз. Отмечается, что в настоящее время ситуация спокойная. По факту телесных повреждений, нанесённых правоохранителям, возбуждено уголовное дело.

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Напомним, бывший депутат Рады предупредил о возможном снятии санкций с России из-за Киева. Речь идёт о бездействии властей Украины в вопросе выполнения Минских соглашений. По мнению Евгения Мураева, у европейского бизнеса назревает вопрос, почему он должен платить из своего кармана за Украину.

* Деятельность организации запрещена в России.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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