На Украине заявили, что Меркель планирует поставить Зеленского перед выбором

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель поставит перед выбором президента Незалежной Владимира Зеленского в вопросах "Северного потока – 2" и ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперёд, меня скоро не будет, выборы в Германии <...> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за неё?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом", — предположил Климкин.

По его мнению, в противном случае Меркель и Зеленскому просто нечего обсуждать. Кроме того, по мнению Климкина, в Россию канцлер ФРГ прилетит так же для решения вопросов по "Северному потоку – 2" и транзиту газа.