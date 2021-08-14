На Украине заявили, что Меркель планирует поставить Зеленского перед выбором
Экс-глава МИД Незалежной также высказал предположение относительно переговоров немецкого канцлера с российским президентом.
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель поставит перед выбором президента Незалежной Владимира Зеленского в вопросах "Северного потока – 2" и ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперёд, меня скоро не будет, выборы в Германии <...> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за неё?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом", — предположил Климкин.
По его мнению, в противном случае Меркель и Зеленскому просто нечего обсуждать. Кроме того, по мнению Климкина, в Россию канцлер ФРГ прилетит так же для решения вопросов по "Северному потоку – 2" и транзиту газа.
Ранее политолог раскрыл истинную причину визита Меркель в Россию. По его мнению, эта поездка станет своего рода прощанием, поскольку немецкому политику важно завершить свою карьеру на высокой ноте. Напомним, канцлер посетит Москву 20 августа, а 22 августа совершит визит в столицу Украины.
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