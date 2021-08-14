Минобороны РФ подтвердило гибель восьми человек при крушении Бе-200 в Турции
На борту находились пятеро российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики.
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При крушении пожарного самолёта Бе-200 в Турции погибло восемь человек, в их числе пятеро российских военных. Эту информацию официально подтвердило Минобороны РФ.
"Находившиеся на борту российского самолёта Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", — заявили в ведомстве.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.
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