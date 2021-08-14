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В центре Оренбурга несколько часов полыхает пожар, есть пострадавшие

Борьба с огнём проходит сразу на нескольких участках. К работе подключены почти полсотни бойцов МЧС и областных служб.

14 августа, 14:04

Фото © LIFE

В центре Оренбурга несколько часов полыхает пожар. Видео © LIFE

В центре Оренбурга, в переулке Почтовом, горят сразу несколько домов и мелкие постройки. Сообщение о возгорании поступило в 15:15 по местному времени. Известно, что пожар произошёл в бесхозном здании, позднее огонь перекинулся на соседний жилой дом. Деревянные строения окружены многоэтажками-новостройками. Некоторые дома относятся к историческому фонду.

Как сообщает 56.orb.ru, сейчас борьба с огнём проходит сразу на нескольких участках. К работе подключены почти полсотни бойцов МЧС и областных служб. Серьёзно повреждён огнём дом с мезонином — объект культурного наследия 1917 года постройки.

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Огонь охватил и трёхэтажное здание с расположенной в нём детской клиникой. Находящийся рядом бизнес-центр "Венеция" и новые жилые дома сильно задымлены.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На место пожара приехали представители власти — первый заместитель губернатора Оренбургской области Сергей Балыкин, а также первый заместитель главы города Сергей Салмин.

По данным Лайфа, пожарным удалось локализовать пожар в 15:53 мск на площади 1000 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека: мужчина получил ожоги лица и рук, а женщина — ожоги лица, шеи и левой руки. Погибших нет.

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Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в доходном доме Афремова. Возгорание случилось сразу в трёх квартирах здания на Садовой-Спасской. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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