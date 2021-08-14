Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением на юго-востоке страны самолёта Бе-200, на борту которого были пятеро россиян и трое граждан Турецкой Республики.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" — написал он по-русски в "Твиттере".