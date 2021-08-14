Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200
В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Все они погибли.
Фото © ТАСС / МЧС России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением на юго-востоке страны самолёта Бе-200, на борту которого были пятеро россиян и трое граждан Турецкой Республики.
"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" — написал он по-русски в "Твиттере".
С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа были пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Все они погибли.
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